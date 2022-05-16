Донецк, , 08:56 — REGNUM Группа украинских военных вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдалась в плен. Об этом 16 мая сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в личном телеграм-канале.

Вид на «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами», — рассказал Ходаковский.

По его мнению, выход боевиков означает, что силы ДНР додавливают противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа украинских военных покинула «Азовсталь» под белым флагом при эвакуации гражданских лиц.