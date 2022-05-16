Владивосток, , 08:52 — REGNUM Жительница Владивостока, которую подозревают в осквернении памятника Рихарду Зорге, отправлена под стражу. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе прокураутры Приморского края.

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Решение об избрании такой меры пресечения принял Первореченский суд.

«Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, об осквернении постамента памятника разведчику, Герою СССР Рихарду Зорге, накануне Дня Победы сообщили жители Проспекта 100-летия Владивостока. Неизвестные облили его красной краской. Активисты и общественники уже вернули памятнику прежний вид.

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Подозреваемый был задержан. Им оказалась 39-летняя жительница столицы Приморского края. В ходе расследования восстановлена хронология событий, в том числе маршрут её следования до и после совершения преступных деяний. В ходе обыска в квартире подозреваемой проведен следователи изъяли одежду, краску и другие предметы, имеющие значение для расследования дела. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

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