Владивосток, , 08:39 — REGNUM Во Владивостоке памятник советскому разведчику Рихарду Зорге пострадал от рук вандалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» 12 мая.

Рихард Зорге Пресс-служба «Единой России» Приморский край vk.com/club149 411 405

«Накануне Дня Победы жители улицы Проспект 100-летия Владивостока сообщили, о том, что постамент памятника разведчика, героя СССР Рихарда Зорге облит красной краской», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время памятник уже прежний вид. Активисты и общественники отмыли монумент с помощью ацетона и других растворителей.

Напомним, советский разведчик Рихард Зорге до сих пор считается одним из лучших агентов XX века. Его имя тесно связано со столицей Приморья. Зорге был во Владивостоке дважды, в 1926 и 1935 году, сюда поступали его шифровки. Он был казнён 7 ноября 1944 года в Токио.

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Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие памятника разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге состоялось во Владивостоке 7 ноября 2019 года в сквере имени Зорге.

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