Москва, 16 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Из-за высокой инфляции в стране многие компании проиндексировали зарплаты сотрудникам. Об этом 16 мая сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM Инфляция

Агентство опубликовало данные опроса, согласно которому многие российские компании минимизировали потери сотрудников из-за высокой инфляции, проиндексировав зарплаты. В лидерах повышения оказались ИТ-сектор и металлургия.

В 2021 году инфляция в России составила 8,39%, что является самым высоким показателем с 2015 года. А в 2022 году на фоне санкционного давления показатель уже превысил 11%. В апреле 2022 года инфляция замедлилась.