Москва, 16 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В России снова начнут выпускать автомобили под маркой «Москвич», сообщил 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он рассказал, что на заводе «Рено», который перешел в собственность Москвы, будут производить автомобили под брендом «Москвич». При этом уточнил, что в перспективе «Москвичи» станут электромобилями.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Tesla приостановила планы по запуску продаж электромобилей в Индии.