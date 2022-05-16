Собянин анонсировал запуск производства автомобилей под брендом «Москвич»
Москва, 16 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В России снова начнут выпускать автомобили под маркой «Москвич», сообщил 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Он рассказал, что на заводе «Рено», который перешел в собственность Москвы, будут производить автомобили под брендом «Москвич». При этом уточнил, что в перспективе «Москвичи» станут электромобилями.
Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Tesla приостановила планы по запуску продаж электромобилей в Индии.