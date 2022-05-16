Канберра, 16 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Более $310 млн намерены инвестировать в создание боевых реактивных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), оснащённых искусственным интеллектом, правительство Австралии. Такое заявление сделал 15 мая министр обороны страны Питер Даттон, в ходе выступления перед журналистами в Перте.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Как уточнил Даттон, дополнительные инвестиции в размере свыше $310 млн будут направлены на программу создания БЛА с искусственным интеллектом Boeing Loyal Wingman. Планируется, что на выделенные средства будут построены семь БЛА, которые в дальнейшем поступят на вооружение ВВС Австралии.

Новые БЛА уже получили название MQ-28A Ghost Bat, благодаря инвестициям, ожидается, что ВВС Австралии получат их на вооружение в конце 2024 года, либо в начале 2025 года. Глава военного ведомства Австралии отметил, что правительство страны уже выделило на разработку БЛА для ВВС Австралии более $100 млн. В рамках программы было заключено соглашение с австралийским подразделением компании Boeing.

Комплектующие для БЛА будут производить предприятия в разных регионах Австралии, а окончательная сборка аппаратов запланирована на предприятии в городе Тувумба, которое будет построено в 130 км от Брисбена.

Запуск программы создания принципиально нового вида беспилотников правительство Австралии объявило в начале 2019 года. На программу Loyal Wingman планировалось потратить порядка $40 млн, на эти деньги планировалось построить три прототипа БЛА для ВВС Австралии. В настоящее время испытания прошли два из построенных трёх аппаратов.

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