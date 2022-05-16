Канберра, , 08:26 — REGNUM Налоговая служба Австралии наметила четыре ключевые области, на которые будет нацелена ее деятельность в этом финансовом году. При этом контроль над прибылью граждан, полученной от покупки/продажи криптовалюты, собственности и акций, займет важное место в деятельности ведомства. Об этом 16 мая сообщил телеканал Nine News.

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По мере приближения подачи налоговых деклараций в Налоговой службе Австралии предупредили, что в 2022 году надзорный орган сосредоточится на ведении учета доходов, связанных с трудоустройством, доходов от аренды имущества, а также на вычетах и ​​приросте капитала, полученных от торговли криптовалютами.

Если жители Австралии избавились от актива, такого как недвижимость, акции, криптовалюта или даже уникальный токен (NFT), им необходимо будет рассчитать прирост или убыток капитала и отразить его в своей декларации.

«Криптовалюта — это популярный вид активов, и мы ожидаем, что в этом году в налоговых декларациях будет отражено больше доходов от прироста или потери капитала», — сказал в интервью Nine News помощник комиссара Налоговой службы Австралии Тим Ло.