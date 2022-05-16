Брисбен, Австралия, 16 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 15 мая на пресс-конференции в Брисбене (столица штата Квинсленд) объявил о новой политике «изменения правил игры», направленной на то, чтобы помочь большему числу граждан приобрести собственное жилье. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Моррисон пообещал, что гражданам, покупающим жилье впервые, будет разрешено инвестировать «значительную часть» своей пенсии по старости в новую или существующую недвижимость. В соответствии с этой схемой покупателям разрешат инвестировать до 40% своих пенсионных отчислений, максимум до 50 000 долларов, чтобы вложиться в покупку своей первой квартиры или частного домовладения.

«Это изменит правила игры для тысяч австралийских семей … Прямо сейчас они сидят, смотрят на баланс своего счета и думают: «Если бы только эти деньги нам помогли сейчас», — сказал Моррисон.

Противостоящие Моррисону на федеральных выборах лейбористы раскритиковали эту политику, заявив, что она приведет к еще большему росту цен на недвижимость.