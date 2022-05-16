Донецк, 16 мая 2022, 08:07 — REGNUM Петровский и Кировский районы Донецка попали под обстрел украинских формирований. Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Атаки зафиксированы в 6:50 со стороны украинских позиций в Новомихайловке. Был открыт огонь по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Из артиллерийского орудия калибром 122 мм было выпущено по пять снарядов.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая боевики обстреляли Петровский район Донецка.