Донецк, , 08:07 — REGNUM Петровский и Кировский районы Донецка попали под обстрел украинских формирований. Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

Атаки зафиксированы в 6:50 со стороны украинских позиций в Новомихайловке. Был открыт огонь по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Из артиллерийского орудия калибром 122 мм было выпущено по пять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая боевики обстреляли Петровский район Донецка.