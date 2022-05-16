Донецк, 16 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Петровский и Кировский районы Донецка попали под обстрел украинских формирований. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Атаки зафиксированы в 6:50 со стороны украинских позиций в Новомихайловке. Был открыт огонь по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Из артиллерийского орудия калибром 122 мм было выпущено по пять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая боевики обстреляли Петровский район Донецка.