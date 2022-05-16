Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM В Екатеринбурге 15 мая прошла традиционная «Майская прогулка». В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

«Майская прогулка» в Екатеринбурге midural.ru

По словам директора «Майской прогулки» Татьяны Киселёвой, на мероприятие заявились около 7500 человек. Ещё 3500 екатеринбуржцев вышли на старт без предварительной заявки.

Участники могли выбрать для прогулки один из трёх маршрутов: «Шарташская кругосветка» на 17 км, «Испытай себя» на 33 км и «Классика» — 50 км. При этом каждый из участников по ходу дистанции отмечался на контрольных пунктах.

В 2022 году участники мероприятия получили возможность бесплатно воспользоваться аудиогидом. Кроме того, любителям ходьбы было предложено поучаствовать в экологической акции и сдать нормы ГТО.