Токио, , 07:32 — REGNUM Япония понимает мотивы, побудившие Финляндию и Швецию стремиться вступить в НАТО, и будет продолжать следить за ситуацией. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 16 мая в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Токио заметили, что обе страны пересмотрели свою традиционную политику в отношении России и заявляют о желании стать членами Североатлантического альянса из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Македония поддержала желание шведских и японских властей сделать свои государства членами НАТО.

15 мая глава ведущей фракции Европарламента Европейская народная партия (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что НАТО может изолировать Турцию в случае ее блокирования вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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