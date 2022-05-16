Биробиджан, 16 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Еврейской АО суд вынес приговор в отношении жителя Биробиджана 1961 года рождения, которого признали виновным в совершении убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в региональном СУ СКР.

Maarten Van Damme Нож

Читайте также: В Якутии женщина скрыла убийство, совершенное 19 лет назад

Установлено, что 28 января 2022 года в ходе пьяных посиделок между подсудимым и его товарищем возникла ссора по малозначительному поводу. Хозяин квартиры зарезал своего гостя, который скончался на месте происшествия.

Суд приговорил жителя Биробиджана к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленском районе 50-летняя местная жительница призналась в убийстве, совершённом 19 лет назад.