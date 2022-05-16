Ленский район, Якутия, 16 мая, 2022, 03:19 — ИА Регнум. В Ленском районе 50-летняя местная жительница призналась в убийстве, совершённом 19 лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

Diariodecaracas.com За решеткой

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Летом 2004 года в лесу недалеко от моста через реку в 30 км от Ленска местные жители обнаружили тело женщины и вызвали полицию. После осмотра места происшествия было установлено, что на голове погибшей женщины имеется травма, экспертиза показала, что смерть была насильственная. Установить личность человека, причастного к гибели женщины, не удалось. Следствие было приостановлено.

В 2022 году было принято решение об изучении материалов уголовного дела и возобновлении предварительного следствия. Тщательным образом были изучены протоколы следственных действий, проведенных 18 лет назад, что послужило основанием для повторного допроса их участников.

Ранее допрошенная в качестве свидетеля женщина сообщила следователю, что ей знакома погибшая, она была общей знакомой с её сожителем. Женщина сообщила, что в декабре 2003 года они втроем пешком, после предновогоднего застолья, отправились встречать праздник из Ленска в посёлок Батамай за 40 км. В пути, по словам женщины, между ее сожителем и подругой возник конфликт, и мужчина совершил убийство, затем они вдвоем скрылись с места преступления.

К моменту возобновления следствия сожитель женщины скончался, следователь решил сменить тактику следственного действия. После нескольких вопросов, уточняющих обстоятельства декабрьского вечера 2003 года, женщина рассказала, что убийство совершила она. Мотивом назвала свою ревность к мужчине, которая появилась после вызывающего поведения соперницы и оказанных ею знаков внимания ему.

Следствие установило, что компания во время своего декабрьского похода распивала алкоголь, и в какой-то момент обвиняемая разозлилась на знакомую, которая жаловалась на холод, усталость и требовала автомобиль для дальнейшего продолжения пути. Решение совершить убийство она приняла после слов потерпевшей о чувствах к её сожителю. Подойдя к женщине, обвиняемая нанесла ей удар бутылкой по голове, от чего женщина упала в сугроб. Помощь ей никто не оказал — пара скрылась с места преступления.

Следователи провели комплекс следственных действий, направленных на восстановление полной картины событий 19-летней давности, и установление всех обстоятельств. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Черниговке Приморья завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины.