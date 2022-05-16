Мурманск, , 07:28 — REGNUM Арбитраж Мурманской области принял отказ от банкротного иска, поданного одним из кредиторов к АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» — градообразующему предприятию города Полярный. Претензии второй компании-кредитора суд планирует рассмотреть 25 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

В суде Pixabay.com

От претензий к заводу отказалось ООО «ПрофСнабКомплект». До этого в суд поступило еще несколько заявлений о вступлении в дело, часть из которых была возвращена заявителям.

Между тем на конец мая суд назначил заседание, в рамках которого может быть заслушано заявление от ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» о признании банкротом завода-ответчика.

ПАО обязали не позднее 18 мая представить в канцелярию суда уточненное заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) с разбивкой суммы претензий на основной долг, проценты, судебные расходы. Управляющим предложено назначить участника союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» Вадима Шушунова.

Напомним, банкротный спор слушается с сентября 2021 года.

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