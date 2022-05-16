Оттава, 16 мая, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Распоряжение об эвакуации в связи весенним половодьем реки Ред-Ривер получили около 2 тысяч человек в провинции Манитоба центральной части Канады, 15 мая передал телеканал CTV.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Речь идет о жителях небольших поселений, расположенных вдоль водного объекта. При этом в 30 муниципальных округах был введен режим чрезвычайной ситуации.

Под воду ушло множество автомобильных дорог в регионе. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая телеканал Nine News передал о том, что штата Квинсленд на юго-востоке Австралии выпустили несколько предупреждений о готовности к чрезвычайным ситуациям на фоне продолжающихся ливней и наводнений.