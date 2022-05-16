Аликанте, Испания, 16 мая, 2022, 06:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день «многие вопросы, которые задавались» в период проведения акций протеста в рамках Движения против жёсткой экономии (также известного как Движение 15М), «остаются без ответа». Об этом заявила второй заместитель председателя правительства и министр труда Йоланда Диас.

Lamoncloa.gob.es Йоланда Диас

Она также назвала неравенство «и чувство несправедливости» нерешенными проблемами.

Выступая перед представителями СМИ в Сан-Исидро, где она также поприветствовала Иньиго Эррехона, лидера партии «Больше страны» (Más País) и одного из основателей Podemos в 2014 году после начала существования Движения 15M, Диас сказала, что предстоящая «большая задача» — продолжать улучшать жизнь людей.