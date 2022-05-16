Мадрид, 16 мая, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI отправился в Абу-Даби, чтобы передать новому президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) свои соболезнования в связи со смертью бывшего главы государства, шейха Халифы бен Заида аль Нахайяна и принять участие в траурной церемонии. Об этом пишет агентство EFE.

Junta Informa Филипп VI

Как сообщают источники агентства в королевском доме, испанского монарха будет сопровождать заместитель министра иностранных дел Луис Мануэль Куэста.

Халифа бен Заид аль Нахайян скончался 13 мая в возрасте 73 лет.