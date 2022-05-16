Сеул, 16 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Вертолёт с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение на южном побережье Южной Кореи. Об этом 16 мая сообщает агентство Yonhap.

Yusut.sledcom.ru Сгоревший вертолёт

Крушение вертолёта Sikorsky S-61N произошло 16 мая около 09:00 по местному времени (03:00 мск). Экипаж вертолёта совершал облёт местности возле горы Сончжасан. Сюда в дальнейшем планировалось перевезти стройматериалы.

Вертолёт разбился в районе города Кодже, трое членов экипажа, в том числе пилот, получили серьёзные травмы. Информация о погибших не поступала, однако вертолёт упал в труднодоступной местности. В настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются спасти пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате крушения вертолёта в Индии.