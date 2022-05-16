Ориндж, США, , 05:30 — REGNUM Стрельбу в церкви в американском штате Калифорния в округе Ориндж устроил 68-летний выходец из Азии, приехавший из Лас-Вегаса в штате Невада. Об этом 15 мая сообщила газета Los Angeles Times.

Стрельба Niels Noordhoek

Стрельбы в церкви произошла 15 мая около 13:00 по местному времени. По предварительным данным, мужчина начал стрелять по прихожанам сразу после утренней службы, во время обеденного приёма в честь отъезда одного из служителей церкви на Тайвань. Во время стрельбы в помещении пресвитерианской церкви находилось около 40 человек, большая часть из них приехала в США с Тайваня.

Отмечается, что жертв могло бы быть больше, если бы не реакция прихожан. Они связали стрелявшего с помощью удлинителя и изъяли у него два пистолета. В результате стрельбы погиб один человек, ещё четверо были госпитализированы с тяжёлыми ранениями, один получил лёгкое ранение.

В настоящее время ведётся расследование, полиция изучает причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших и одном убитом в результате стрельбы в церкви в американском штате Калифорния.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии при стрельбе в церкви погиб один человек, пострадали пятеро