Берлин, 16 мая, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Ввести запрет на импорт российской нефти до конца текущего года, даже в случае отсутствия согласия по данному вопросу в Евросоюзе, намерена Германия. Об этом 15 мая сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным источников агентства, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца будет продвигать запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкционных мер в ответ на действия России на Украине.

Также уточняется, что власти Германии уже заняты заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, но список потенциальных поставщиков нефти в Германию вместо России пока не был обнародован. Правительство Германии намерено решить вопросы логистики в течение шести-семи месяцев.

По данным агентства, вопросы энергетической безопасности и ввода санкций на поставки нефти станут ключевыми на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, запланированных на 19 мая и на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которая намечена на 20 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии, несмотря на введение санкций, расходы на товары из России возросли на 80%.