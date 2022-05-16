Пекин, 16 мая, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Страны БРИКС подтвердили свою совместную приверженность борьбе с изменениями климата и изучили подходы к ускорению низкоуглеродного перехода на встрече 13 мая, сообщает агентство Синьхуа.

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Встреча БРИКС на высоком уровне по изменению климата была организована Китаем по видеосвязи, и в ней приняли участие должностные лица министерств, отвечающие за реагирование на изменение климата из Бразилии, России, Индии и Южной Африки.

Отметив, что страны БРИКС являются заметной силой в решении проблемы изменения климата, министр экологии и охраны окружающей среды Китая Хуан Жунцю заявил в своем выступлении, что Китай будет работать с другими странами БРИКС для содействия полному и эффективному осуществлению Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижского соглашения.

Китай окажет полную поддержку предстоящему председательству Египта на 27-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, надеясь, что мероприятие будет уделять приоритетное внимание реализации и подчеркнет важность адаптации и финансовой помощи развивающимся странам, сказал специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа.

Замминистра экологии и охраны окружающей среды Чжао Инминь сказал, что сотрудничество в области изменения климата сблизило страны БРИКС и помогло установить высококачественные партнерские отношения. Чжао призвал все стороны осуществлять коммуникацию и обмен информацией о политике, а также запускать совместные проекты в таких областях, как чистая энергетика и низкоуглеродные технологии.