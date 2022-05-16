Пекин, 16 мая, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в объекты водного хозяйства составили 195,8 млрд юаней (около $29 млрд) за первые четыре месяца 2022 года, увеличившись на 45,5% в годовом исчислении, показали данные Министерства водных ресурсов страны, передает 12 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно целям министерства, в этом году начнется строительство в общей сложности 30 новых крупных проектов по охране водных ресурсов, а инвестиции в строительство объектов охраны водных ресурсов составят 800 млрд юаней.

Крупные проекты по охране водных ресурсов обычно сталкиваются с трудностями при продвижении предварительных работ, поскольку в этом процессе участвуют несколько департаментов. Проекты также сталкиваются с давлением по сбору средств, что означает, что они полагаются в основном на государственные инвестиции.

Для устранения этих трудностей министерство и соответствующие ведомства создали механизмы коммуникации для обсуждения вопросов, касающихся предварительной работы над проектами. Также есть стремление расширить каналы финансирования, такие как целевые облигации для местных органов власти, финансовый капитал и социальный капитал, стремясь при этом усилить финансовую поддержку центрального правительства.

С января по апрель началось строительство девяти крупных проектов по охране водных ресурсов. По данным министерства, на проекты по охране водных ресурсов было выделено специальных облигаций для местных органов власти на сумму около 72 млрд юаней, что на 115% больше, чем за аналогичный период прошлого года.