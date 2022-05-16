Наньнин, Китай, 16 мая, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Объем внешней торговли и трансграничной электронной торговли зоны свободной торговли в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая в первом квартале 2022 года достигли 3,51 млрд юаней (около $520 млрд), что на 108,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Традиционная ярмарка в городе Наньнин. Китай

Между тем, по данным регионального министерства торговли, объем трансграничной электронной торговли в рамках ЗСТ в 2021 году составил около 10,2 млрд юаней, что на 259% больше в годовом исчислениги.

В настоящее время ЗСТ создала крупный трансграничный канал логистики электронной коммерции для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и запустила 10 авиамаршрутов в такие страны, как Индонезия, Таиланд и Малайзия, сказал заместитель директора регионального департамента коммерции Дяо Вэйхун.

На сегодняшний день в ЗСТ работает более 100 трансграничных компаний электронной коммерции. Дяо добавил, что ЗСТ будет внедрять инновации в политику развития и правила трансграничной электронной торговли, создавать экосистему электронной коммерции взаимовыгодного сотрудничества и продвигать трансграничную электронную торговлю в Гуанси.