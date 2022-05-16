Токио, 16 мая, 2022, 03:58 — ИА Регнум. По итогам апреля в Японии зарегистрирован рекордный рост оптовых цен в размере 10%, 16 мая сообщает на своем сайте японский Центробанк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Такого подъема не наблюдалось с января 1981 года. Аналитики считают, что такая ситуация вызвана увеличением стоимости энергоносителей и сырья. При этом оптовые цены в Японии росли предыдущие 14 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское министерство финансов объявило, что по состоянию на 31 марта 2022 года совокупный государственный долг страны впервые в истории стал составлять сумму в 1241,3 трлн иен (свыше $9,5 трлн).