Москва, 16 мая, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Решение белорусских властей продлить безвизовый режим въезда в страну для граждан Литвы и Латвии представляет опасность для Белоруссии. Об этом 16 мая заявил ИА REGNUM политолог Кирилл Аверьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, продление белорусского «безвиза» для Литвы и Латвии — «очередной сигнал Лукашенко о том, что он не разрывает отношения с Западом и даже с его громко тявкающими прибалтийскими сателлитами, а напротив, открыт для переговоров». По мнению политолога, этот шаг белорусского руководства несёт угрозу для безопасности Белоруссии, поскольку под видом туристов в республику могут без труда проникнуть натовские шпионы и диверсанты.

«В текущей ситуации западная граница Союзного государства должна быть на замке. Это очевидно. Показное дружелюбие с откровенно враждебными России и Белоруссии государствами заставляет задаться вопросом: что это — глупость или измена?» — резюмировал Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешён для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что этой возможностью воспользовались почти 27,5 тысячи жителей прибалтийских республик.