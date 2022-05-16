Пхеньян, , 03:18 — REGNUM Приказ о мобилизации военнослужащих для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне вспышки COVID-19 отдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом 16 мая сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ЦТАК, в Северной Корее вновь состоялось экстренное заседание политбюро Трудовой партии Кореи, на котором Ким Чен Ын отметил дефицит медикаментов в аптеках, несмотря на распоряжение властей «немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва» и на перевод аптек на работу в круглосуточном режиме.

В связи с создавшейся ситуацией, лидер Северной Кореи издал указ, предписывающий немедленно стабилизировать поставки медикаментов в Пхеньян «с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии».

Напомним, Северная Корея ввела локдаун на территории всех уездов и городов страны для скорейшего «искоренения источника заразы» и остановки распространения коронавируса в кратчайшие сроки.

По данным ЦТАК, за последние 24 часа в КНДР скончались восемь человек от коронавируса. Всего число умерших в результате заболевания COVID-19 составляет 50 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Южная Корея ищет возможность сделать предложение о проведении переговоров с Северной Кореей и предложить помощь в борьбе с коронавирусом.

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