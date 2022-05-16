Вашингтон, 16 мая, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Подробности недавних переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу довел до главы минобороны Украины Алексея Резникова в ходе телефонного разговора руководитель Пентагона Ллойд Остин, 15 мая сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Речь идет о беседе Остина и Шойгу, которая состоялась 13 мая по инициативе США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Алексей Резников написал о том, что численность украинских военнослужащих вооруженных сил необходимо увеличить до 1 млн человек, чтобы Украина могла противостоять России.