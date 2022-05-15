Москва, 16 мая, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Государственные награды вручили военнослужащим-участникам спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик в госпиталях Минобороны России. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ Вручение государственных наград военнослужащим-участникам спецоперации

Государственные награды были вручены героям в филиалах Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны России. Всего церемонии награждения участников спецоперации были проведены в шести госпиталях военного ведомства России. По указу президента России Владимира Путина, военнослужащим были вручены 28 орденов и медалей.

В частности, в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко первый заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил медали «За отвагу» и медаль Суворова.

В центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского Министерства обороны РФ начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников вручил орден Мужества и медаль Суворова.

Отмечается, что большей части государственных наград удостоены военнослужащие из рядового и сержантского состава, участвовавших в специальной военной операции.

Генерал-лейтенант Юрий Бобров отметил, что ранее Министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России.

Утверждённая Минобороны России масштабная программа мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, включает также мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также обеспечение жильём.