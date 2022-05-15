Кабул, 16 мая, 2022, 00:46 — ИА Регнум. С момента захвата власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало в свою армию более 130 тысяч человек, 15 мая передал телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя афганского министерства обороны Энаятуллу Хаваризми.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, процесс рекрутирования продолжится. Хаваризми также отметил, что после завершения формирования армии Афганистан будет иметь независимые, обученные и надежные вооруженные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в местности Далансанг в афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили и арестовали не менее 15 бывших военнослужащих страны.