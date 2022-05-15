Мадрид, , 22:26 — REGNUM 15 мая мадридское «Атлетико» в матче 37-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграло вничью с «Севильей». Основное время встречи, проходившей в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилось со счетом 1:1.

Единственный мяч в составе «матрасников» на тридцатой минуте встречи забил 27-летний центральный защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес после передачи Янника Феррейры Карраско. На 85-й минуте встречи Юссеф Эн-Несери восстановил равновесие в счете — 1:1. Голевой передачей отметился Оливер Торрес.

Желтые карточки получили Гонсало Монтиель, Марио Эрмосо Кансеко, Неманья Гудель, Юссеф Эн-Несери40, Рафаэль Мир, Хулен Лопетеги, Коке и Маркос Акунья.

Статистика матча («Атлетико»/ «Севилья»)

Удары 12/8

Удары в створ ¾

Владение %/60%

Угловые 4/5

Нарушения 14/18

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Маркос Льоренте (Фелипе Монтейро, 78’), Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Жоффрей Кондогбья, Родриго Де Пауль (Эктор Эррера, 78’), Коке, Янник Феррейра Карраско, Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 70’), Луис Суарес (Матеус Кунья, 65’).

«Севилья»: Яссин Буну, Гонсало Монтиель (Хесус Навас, 46’), Маркос Акунья, Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Неманья Гудель (Карим Рекик, 75’), Иван Ракитич (Оливер Торрес, 56’), Томас Делейни, Лукас Окампос (Хесус Корона, 46’), Юссеф Эн-Несери, Алехандро Гомес (Рафаэль Мир, 57’).