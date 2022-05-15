Хетафе, Испания, 15 мая, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 15 мая в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» футбольный клуб «Хетафе» в матче предпоследнего 37-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с каталонской «Барселоной». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

«Барселона»

Желтые карточки получил Клеман Лангле, Серхио Бускетс и Матиас Оливейра. На матче работала бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем.

Стартовые составы команд:

«Хетафе»: Давид Сория, Джене Даконам, Хорхе Куэнка, матиас Оливейру, Окай Йокушлу, Дамиан Суарес, Карлес Аленья (Гонсало Вильяр, 67’), Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Флорентину Луиш, 81’), Энес Унал (Оскар Родригес, 81’), Борха Майораль (Сандро Рамирес, 67’).

«Барселона»: Марк-Андре Тер Штеген, Даниэль Алвеш, Клеман Лангле, Оскар Мингеса, Алехандро Бальде (Мика Мармол, 90’), Серхио Бускетс, Рики Пуч, Гави, Ферран Торрес, Мемфис Депай (Люк Де Йонг, 71’), Пьер-Эмерик Обамеянг (Ансумане Фати, 62’).

«Барселона», набрав 73 очка, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» с 39-ю очками остался на пятнадцатом месте.