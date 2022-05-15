Варшава, , 22:00 — REGNUM В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянсу необходимо позаботиться о «демилитаризации» Калининградской области России, а город Калининград переименовать. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете Do Rzeczy.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что нужно попросить Калининград сменить свое название, поскольку сейчас он носит имя «преступника Калинина, который несет солидарную ответственность за убийство в Катыни».

«Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», — заключил он.

При этом бывший замминистра не уточнил, что именно включает в себя в данной ситуации понятие о демилитаризации. По его мнению, вступление Финляндии и Швеции в альянс серьезно укрепит позиции Североатлантического блока на восточном фланге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что все страны согласны с приемом Финляндии и Швеции в НАТО, включая Турцию.