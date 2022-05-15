Варшава, 15 мая, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянсу необходимо позаботиться о «демилитаризации» Калининградской области России, а город Калининград переименовать. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете Do Rzeczy.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он отметил, что нужно попросить Калининград сменить свое название, поскольку сейчас он носит имя «преступника Калинина, который несет солидарную ответственность за убийство в Катыни».

«Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», — заключил он.

При этом бывший замминистра не уточнил, что именно включает в себя в данной ситуации понятие о демилитаризации. По его мнению, вступление Финляндии и Швеции в альянс серьезно укрепит позиции Североатлантического блока на восточном фланге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что все страны согласны с приемом Финляндии и Швеции в НАТО, включая Турцию.