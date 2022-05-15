Кальяри, Италия, 15 мая, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» футбольный клуб «Кальяри» в матче предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Бригада арбитров: Даниэле Довери | Серджо Рангетти | Мауро Вивенци | Лука Массими | Марко ди Белло.

Стартовые составы команд:

«Кальяри»: Алессио Краньо, Рауль Белланова, Джорджо Альтаре, Лука Чеппителли, Марко Рог, Рэзван Марин, Альберто Грасси, Хараламбос Ликояннис, Далберт, Жоау Педро, Леонардо Паволетти.

Главный тренер: Алессандро Агостини.

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Иван Перишич, Николо Барелла, Маттео Дармиан, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги.