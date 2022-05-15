Берлин, 15 мая, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Министр Европы и иностранных дел АлбанииОльта Джачка 15 мая в ходе неофициального заседания Евроатлантического совета в Берлине выступила в поддержку скорейшего вступления Косово в НАТО. Об этомсообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По данным журналистов, заседание стало подготовкой к саммиту НАТО в Мадриде, который состоится в июне и будет посвящен разбору последствий украинского кризиса, а также вступлению Финляндии и Швеции в альянс.

По словам Джачки, «лучшим ответом России» станет единство членов альянса и следование политике открытых дверей.