Тирана, , 20:25 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 341 человека выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 31 пациент. Об этом сообщило вечером 15 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Мечеть Этхем-бей, Тирана, Албания Pudelek

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 275 615 случаев заражения коронавирусом, 271 857 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее, статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся шесть пациентов. Уже месяц в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране зарегистрирован 261 активный случай заражения, из них 155 — в Тиране. За три дня число активных случаев увеличилось на 60, то есть на четверть.

В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.

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