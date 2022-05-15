Севилья, Испания, 15 мая, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» футбольный клуб «Бетис» в матче предпоследнего 37-го тура испанской Примеры 2021/22 встретится с «Гранадой». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Bulopzt Фабиан Руис с одноклубниками по «Реалу Бетису»

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Херман Песселья, Эктор Беллерин, Хуанми, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Вильям Карвалью, Гидо Родригес, Борха Иглесиас.

«Гранада»: Луиш Машимиану, Сантьяго Ариас, Виктор Диас, Кини, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Луис Милла, Алекс Кольядо, Луис Суарес, Антонио Пуэртас, Хорхе Молина.

В последний раз «Бетис» и «Гранада» играли между собой 13 сентября 2021 года в матче четвертого тура Примеры. Тот матч завершился минимальной победой команды из Севильи со счетом 2:1.