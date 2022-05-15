Мадрид, , 19:53 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче предпоследнего 37-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 встретится с «Севильей». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Атлетико» (расстановка 3-5-2): Ян Облак — Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Рейнилду Мандава — Янник Феррейра Карраско, Родриго Де Пауль, Жоффрей Кондогбья, Коке, Маркос Льоренте – Антуан Гризманн, Луис Суарес.

«Севилья» (расстановка 4-3-3): Яссин Буну — Гонсало Монтиель, Маркос Акунья, Жюль Кунде, Диего Карлос Сантос — Иван Ракитич, Томас Делейни, Неманья Гудель – Лукас Окампос, Юссеф Эн-Несери, Алехандро Гомес.

В последний раз «Атлетико» и «Севилья» играли между собой 18 декабря 2021 года в матче восемнадцатого тура чемпионата Испании. Тот матч завершился минимальной победой «матрасников» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Иван Ракитич (7’ Карим Рекик), Фелипе Монтейро (33’ Тома Лемар) и Лукас Окампос (88’ Жюль Кунде).