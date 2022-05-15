Барселона, Испания, , 19:05 — REGNUM 25-летний нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии Рафинья согласовал условия личного контракта с каталонской «Барселоной». Об этом 15 мая сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 34-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами, из которых три — с пенальти, и тремя результативными передачами. Также нападающий получил семь желтых карточек.

Рафинья выступает за «Лидс Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из французского клуба «Ренн» за 18,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.