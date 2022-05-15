Кронштадт, Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM Обрушившееся на подростков здание в Кронштадте не было огорожено забором, прокуратура начала проверку, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Заброшенное здание в Кронштадте. пресс-служба прокуратуры СПб.

ЧП произошло днем 15 мая в городе Кронштадт. Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, двое мальчиков, 15 и 16 лет, гуляли с друзьями по Цитадельской дороге. В какой-то момент подростки решили зайти в одноэтажное заброшенное здание 1970 года постройки. После чего постройка обрушилась, а дети оказались под завалами.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, «скорая» и спасатели, которые извлекли из-под завалов детей и передали медицинским работникам. Школьников госпитализировали в больницы для детального обследования.

«Прокуратура Кронштадтского района организовала проверку по факту обрушения конструкций неиспользуемого здания, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения уполномоченными органами обязанностей по обеспечению ограничения доступа граждан, в том числе детей, к потенциально опасным объектам».

Спасатели разбирают рухнувшее здание пресс-служба прокуратуры СПб.

Добавим, что рухнувшее здание не было огорожено забором, также отсутствовали знаки, предупреждающие об аварийности постройки.

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