Берлин, 15 мая, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Основой новой стратегии НАТО является «защита и сдерживание», в том числе это включает защиту от и сдерживание стратегии России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях неформальной встречи министров внешнеполитических ведомств стран — участников альянса.

U.S State Department Энтони Блинкен

Блинкен отметил, что новая стратегия будет прорабатываться и обсуждаться на встрече в Мадриде в июне текущего года, уточняет РИА Новости.

Он добавил, что защита от России и сдерживание агрессии будет полностью отражено в стратегической концепции.

ИА REGNUM напоминает, также Блинкен говорил, что ограничительные меры Запада против России должны сохраняться до тех пор, пока это необходимо. По его словам, страны НАТО намерены сохранять дипломатическое давление и санкции против России, а также полны решимости продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности.