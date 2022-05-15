Приштина, Сербия, 15 мая, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Полиция Косово провела спецоперацию по выявлению лиц, потенциально являющихся жертвами работорговли. Об этом 15 маясообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Бремен Иоган Георг. Дети- попрошайки. 1862

По данным журналистов, за три дня, с 10 по 13 мая, в Косово выявили 44 ребенка, занимающихся нищенством, из них 36 — жители Косово, восемь — граждане Албании. Также были выявлены 22 взрослых, занимающихся нищенством, из них 14 — граждане Косово.

В результате операции оказалось, что среди детей-попрошаек не было жертв работорговли, каждого сопровождали родственники, каждый ребенок был зарегистрирован.