Уотфорд, Великобритания, , 17:53 — REGNUM 15 мая футбольный клуб «Лестер Сити» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Уотфорд». Основное время встречи, проходившей в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд», завершилось со счетом 5:1.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

Забитые мячи: Жуан Педро 6’ — 1:0, Джеймс Мэддисон 18’ (Юри Тилеманс) — 1:1, Джейми Варди 22’ (Джеймс Мэддисон) – 1:2, Харви Барнс 46’ (Марк Олбрайтон) – 1:3, Джейми Варди 70’ (Харви Барнс) – 1:4, Харви Барнс 86’ (Джеймс Мэддисон) – 1:5.

Составы команд:

«Уотфорд»: Бен Фостер, Джереми Нгакия, Адам Масина, Крэйг Кэткарт, Кристиан Кабаселе, Дэн Гослинг (Хассан Камара, 46’), Мусса Сиссоко, Эдо Кайембе, Жуан Педро, Кен Сема (Огхенекаро Этебо, 81’), Самуэль Калу.

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Джонни Эванс (Амарти Даниэль, 57’), Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди (Марк Олбрайтон, 46’), Харви Барнс, Джейми Варди (Патсон Дака, 81’), Джеймс Мэддисон.

«Лестер Сити», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, поднялся на десятое место. «Уотфорд» с 23-мя очками остался на предпоследней девятнадцатой строчке в зоне вылета.