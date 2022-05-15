Ливерпуль, Великобритания, 15 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Брентфордом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Мэйсон Холгейт, Джаррад Брантуэйт, Шеймус Коулман, Андре Гомеш, Алекс Ивобу, Абдулай Дукуре, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Энтони Гордон.

«Брентфорд»: Давид Райя, Рико Генри, Понтус Янссон, Кристофер Айер, Мадс Бек Серенсен, Кристиан Нергор, Матиас Йенсен, Кристиан Эриксен, Йоан Висса, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Скотт Леджер.