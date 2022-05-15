Бирмингем, Великобритания, , 16:26 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Астон Вилла» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с лондонским «Кристал Пэласом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Филиппе Коутиньо (сс) Granada

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Люка Динь, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Марвелус Накамба, Филиппе Коутиньо, Олли Уоткинс, Дэнни Ингз.

«Кристал Пэлас»: Джек Батленд, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Лука Миливоевич, Шейху Куяте, Эберечи Эзе, Уилфрид Заа, Конор Галлахер, Жан-Филипп Матета.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» договорилась с каталонской «Барселоне» о выкупе 29-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.