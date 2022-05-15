Неаполь, Италия, 15 мая, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Дженоа». Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Liondartois Виктор Осимхен

Стартовые составы команд:

«Наполи» (расстановка 4-2-3-1): Давид Оспина — Мариу Руй, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо — Фабиан Руис, Андре-Франк Замбо-Ангисса – Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс, Ирвинг Лосано – Виктор Осимхен.

«Дженоа» (расстановка 4-2-3-1): Сальваторе Сиригу — Доменико Кришито, Маттиа Бани, Сильван Хефти, Лео Эстигор — Пабло Гальдамес, Милан Бадель – Надим Амири, Маноло Портанова, Альберт Гюдмюндссон – Келвин Йебоа.

Бригада арбитров: Микаэль Фаббри | Маттео Пассери | Алессандро Костанца | Антонио Джюа.

В текущем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.