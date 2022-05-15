Уотфорд, Великобритания, , 16:11 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» футбольный клуб «Уотфорд» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лестер Сити». Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Тим Вуд.

Стартовые составы команд:

«Уотфорд»: Бен Фостер, Джереми Нгакия, Адам Масина, Крэйг Кэткарс, Кристиан Кабаселе, Дэн Гослинг, Мусса Сиссоко, Эдо Кайембе, Жуан Педро, Кен Сема, Самуэль Калу.

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Харви Барнс, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди.