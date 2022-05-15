Донецк, , 16:04 — REGNUM Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:20 — населенный пункт Зайцево (северное) — населенный пункт Зайцево (южное): произведено 30 выстрелов из зенитной установки», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.