Лондон, , 15:41 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 встретится с «Бернли». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэвинсон Санчес, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Эмерсон, Райан Сессеньон, Родриго Бентанкур, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Харри Кейн.

«Бернли»: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Коннор Робертс, Натан Коллинс, Кевин Лонг, Джек Корк, Джош Броунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Барнс, Максвелл Корне.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты главного судьи — Саймон Бек и Эдриан Холмс.